37









Negli ultimi giorni il nome di Kaio Jorge è salito alla ribalta nel mercato in uscita della Juventus. Secondo diversi media, c'è la possibilità che il classe 2002 lasci Torino per giocare di più, accumulare minuti. Uno degli scenari lo voleva offerto al Marsiglia come contropartita per arrivare ad Arek Milik; un altro, invece, in prestito alla Sampdoria - club cui i bianconeri hanno già prestato Dragusin: i blucerchiati non disdegnerebbero affatto la soluzione.



NIENTE SAMP - Kaio Jorge alla Sampdoria è però una possibilità che al momento non esiste. Lo riporta Calciomercato.com. Nessun riscontro su questo fronte: il giovane brasiliano, che è tornato ad allenarsi svolgendo lavoro personalizzato in vista di Juve-Napoli, per il momento resta a disposizione di Allegri. L'allenatore bianconero in più di un'occasione ha rilasciato attestati di stima nei suoi confronti: resta da capire se in futuro gli concederà più spazio.