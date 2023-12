Considerando che l'attenzione è focalizzata soprattutto su una linea mediana numericamente limitata e carente di elementi decisivi negli ultimi 25 metri, il nome che emerge con maggiore risonanza è Pierre-Emile, il quale sembra essere un possibile obiettivo per la, con il Tottenham disposto a cederlo a fronte di un'offerta ritenuta congrua. Questo rappresenta il punto chiave del mercato di gennaio, poiché la Juventus sta attuando una razionalizzazione dei costi e delle spese. Una soluzione alternativa, come quella che coinvolgerebbe Kalvin, che il Manchester City sarebbe disposto a cedere in prestito e contribuire in parte al pagamento dell'ingaggio, potrebbe essere più agevole nel contesto invernale. Tuttavia, il mediano inglese non soddisfa le caratteristiche desiderate dallo staff tecnico. Il profilo di Hojbjerg è più apprezzato, ma acquisire un giocatore valutato intorno ai 30 milioni richiederebbe una significativa cessione per rimpinguare le risorse disponibili. Lo riporta Tuttosport.