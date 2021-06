Cosa ferma la trattativa - presunta - tra la Juventus e Miralem Pjanic? C'è una questione legata all'operazione Arthur e alla valutazione fatta del bosniaco appena 6 mesi fa, da oltre 60 milioni con bonus tutti da contare. Come racconta Calciomercato.com, la Juventus non può permettersi esborsi per lui e potrebbe riprenderlo soltanto in prestito. Difficile che il Barcellona accetti anche se ha aperto alla formula.