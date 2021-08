Cristiano Ronaldo ha saltato l'amichevole di ieri tra Juventus A e Under 23, per allenarsi e migliorare la sua condizione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il portoghese pensa ancora di lasciare i bianconeri, non ha chiuso la porta all'addio e non lo farà fino all'ultimo, ma ad oggi non ci sono spiragli per un suo addio. Per quale motivo? Sono i 31 milioni di euro di stipendio netto annui a frenare tutte le potenziali acquirenti, a cui comunque andrebbero sommati una trentina di milioni per il suo cartellino, da versare alla Juventus.