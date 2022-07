Continua il pressing della Juve per il talento della Roma, Nicolò Zaniolo. L'eroe di Tirana non sembra infatti intenzionato a voler restare nella Capitale, soprattutto da quando alla sua porta hanno bussato i bianconeri, squadra per la quale l'ex Inter tifa sin da piccolo. I giallorossi però, fanno sapere di non voler scendere a compromessi e soprattutto di valutazione. Stando a quanto riportato da Il Messaggero infatti, la Roma lascerebbe partire il numero 22 solamente per una cifra pari a 50 milioni di euro e senza l'inserimento di alcuna contropartita tecnica.