Denis Zakaria sembrava destinato a tornare alla Juve al termine della stagione per via dello scarso utilizzo al Chelsea. Ma secondo Gazzetta.it, nelle ultime ore i blues avrebbero fatto capire le intenzioni di chiedere uno sconto rispetto ai 28 milioni ( più 4 di bonus) previsti per il riscatto. Ora sta alla Juve capire se trattare sulla cifra o riprendere Zakaria in attesa di una nuova partenza.