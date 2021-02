In casa Juventus sono sempre più convinti: in vista del prossimo mercato estivo esiste già una netta priorità per rinforzare la rosa. A Pirlo serviva già e servirà a fine anno un vice Alex Sandro, o ancora meglio un titolare da schierare al suo posto. Un colpo da fare subito per non farsi trovare impreparati, una necessità palesatasi anche all'inizio di questa stagione.