Tra i potenziali nuovi acquisti della, uno che potrebbe essere più facilmente ingaggiato, considerando la sua situazione al Manchester, è Kalvin. Il centrocampista si trova al di fuori dei piani di Guardiola, e il club inglese potrebbe essere aperto a una soluzione di prestito, una formula che la Juventus gradisce. Tuttavia, secondo Sky Sport, c'è bisogno di convincere Massimiliano, il quale preferirebbe giocatori con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Phillips. La situazione è in evoluzione; Phillips non è l'unico profilo che la Juventus sta esaminando in vista della finestra di mercato di gennaio.