Lacontinua i colloqui con il Manchester City per ottenere in prestito Kalvin, come rivelato da Fabrizio Romano. Le trattative sono ancora in corso, con il Newcastle interessato, ma finora non c'è stata un approccio formale con il City. La Vecchia Signora è determinata a garantirsi i servizi del centrocampista inglese e sta lavorando per raggiungere un accordo favorevole. Nel frattempo, il Newcastle rimane interessato, ma al momento non ha ancora avanzato una proposta ufficiale nei confronti del City. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative nelle prossime settimane.