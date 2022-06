In attacco la Juventus va a caccia del vice Dusan Vlahovic. Spalla in un attacco a due o uomo per farlo rifiatare, un colpo che non può non dipendere da Morata e dal suo futuro. Il sogno rimane Gabriel Jesus, spiega Tuttosport, più percorribile la pista Giacomo Raspadori, mentre fioccano le alternative: da Luis Muriel a Marko Arnautovic, oltre alla novità Timo Werner, e a quel Giovanni Simeone nominato più di una volta negli ultimi giorni.