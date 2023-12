Lacontinua a esplorare diverse opzioni per il centrocampo, mantenendo un elenco ampio e variegato di nomi. Dalle considerazioni su Sudakov a Samardzic, passando per Koopmeiners e Ferguson, la ricerca di rinforzi continua. Tra i candidati spicca anche Charlie Patino, promettente astro nascente del calcio inglese attualmente di proprietà dell'Arsenal. La Juventus dimostra un interesse diffuso, valutando attentamente ciascuna opzione per potenziare il suo reparto centrale. La diversità di talenti e prospettive evidenzia la strategia della Juventus nel cercare soluzioni mirate per rafforzare la squadra nel cuore del campo.