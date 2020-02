Se la Juve non ha preso nessun terzino sinistro dall'ultima sessione di mercato invernale, è anche perché punta forte su Luca Pellegrini, il classe '99 preso in estate dalla Roma nell'ambito dell'operazione Spinazzola e che sta facendo molto bene in prestito al Cagliari dove era già stato nella seconda parte della stagione scorsa. A giugno Pellegrini tornerà alla Juventus, durante il ritiro estivo verrà osservato e valutato da Maurizio Sarri. Per il giocatore non c'è nessuna cessione o plusvalenza in programma al momento, il futuro di Pellegrini sarà in bianconero.