Nonostante la situazione attuale soddisfacente del centrocampo, la dirigenza dellasta continuando a operare sotto traccia per possibili interventi sul mercato. Le trattative con il Manchester City per il prestito di Phillips sono ancora in corso, sebbene le valutazioni economiche non siano completamente convincenti. Il club inglese desidera una compensazione economica per il prestito di sei mesi e si propone di scaricare completamente l'ingaggio del centrocampista. Tuttavia, c'è un punto di disaccordo riguardo alla certezza d'impiego che Phillips richiede, un aspetto che potrebbe non essere completamente in linea con le visioni di Allegri, soddisfatto del rendimento attuale del suo centrocampo e aperto solo a valutare alternative ben ponderate. Lo riporta Gazzetta.