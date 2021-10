Mattiae Mattia, difensore e portiere della Juventus, sono in scadenza di contratto. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, entrambi sembrano essere a fine corsa, in quanto fuori dai piani bianconeri. Il portiere non vorrebbe vivere un'altra stagione da numero 12 e così cerca un'avventura all'altezza tra le tante proposte a sua disposizione: la Juve dovrebbe cercare il vice Szczesny dal mercato, Audero e tanti altri i profili in fase di valutazione.