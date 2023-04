Tra Leandro Paredes e la Juventus non è mai scattata la scintilla. E il campione del mondo è destinato a dire addio a fine stagione. Costi troppo elevati per il riscatto del centrocampista 28enne dal Psg, con la Juve che spinge per la linea verde. Da Fagioli a Soulé e tutti gli altri, il progetto funziona ed è destinato a consolidarsi con il ritorno di Rovella, che a Monza ha trovato una maturità tecnica e tattica decisamente importante. La decisione è quasi definitiva: sarà Rovella il sostituto di Paredes.