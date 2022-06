Continua l'incessante lavoro sul mercato da parte dei dirigenti bianconeri, impegnati sui vari obiettivi monitorati nei mesi precedenti. Uno dei reparti da sistemare è sicuramente la difesa che, dopo l'addio di Giorgio Chiellini ha subito una perdita incolmabile. L'esordio in maglia Azzurra di Federico Gatti lascia ben sperare, ma questo potrebbe non bastare per reggere un'intera stagione. Ecco perchè si stanno seguendo con attenzione anche altre strade e una di queste porta a Firenze, precisamente da Nikola Milenkovic. Il difensore gigliato sembra ormai prossimo a lasciare la Fiorentina, ma trattare con i Viola non è mai una cosa semplice. Specie se poi aggiungiamo l'inserimento dell'Inter che, sta pensando seriamente di compiere un altro 'sgarbo' a Madama, dopo le numerose operazioni degli anni passati.