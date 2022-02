Non solo il presente, la Juventus pensa al futuro e lo fa cercando di accaparrarsi i migliori talenti di domani. Ecco perché il direttore Federico Cherubini sta valutando con grande attenzione anche il profilo di Giacomo Raspadori per l’attacco. Dopo il colpo Vlahovic e con Morata in bilico per il futuro, infatti, il nome di Raspadori ha scalato molte gerarchie ed è da tenere in grande considerazione: piace ad Allegri e i rapporti con Carnevali restano ottimi.