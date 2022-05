Miralem Pjanic si era trasferito dalla Juventus al Barcellona nello scambio in cui era stato coinvolto Arthur. Stando a quanto riporta Sport ora il centrocampista bosniaco potrebbe fare ritorno in Italia ma non all'Inter, dove Beppe Marotta aveva più volte fatto apprezzamenti. Pjanic potrebbe bensì approdare al Napoli, particolarmente stimato da Luciano Spalletti fin dai tempi della Roma.