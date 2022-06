La grandissima prestazione di Federico Gatti alla sua prima presenza in nazionale ha rincuorato tutti i tifosi juventini che, stanno facendo i conti con la dura separazione da Giorgio Chiellini. L'ex Frosinone però potrebbe non essere l'unico rinforzo per la retroguardia, dato che Madama è alla costante ricerca di un centrale da inserire in rosa. Uno dei profili monitorati è quello di Kalidou Koulibaly, ancora alle prese del rinnovo di contratto che tarda ad arrivare ma che, potrebbe trovare una data di svolta in questa settimana. Come riportato anche dal Corriere dello Sport infatti, i partenopei avrebbero fissato un incontro con l'agente del giocatore prima dello scadere della settimana.