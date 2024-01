Koopmeiners può arrivare a gennaio?

Già la scorsa estate, il nome di Teunè stato uno dei principali associati allae a Cristianoin generale. Il Napoli lo ha seguito da vicino, ma il direttore sportivo ha mantenuto saldamente il suo interesse anche dopo il suo trasferimento alla Juventus. Tuttavia, per vari motivi, tra cui un mercato in uscita che si è sbloccato solo in parte piuttosto tardi e una valutazione finanziaria fuori portata in quel momento, l'olandese ha alla fine continuato il suo percorso di maturazione rimanendo all'Atalanta.Attualmente, Koopmeiners sembra pronto per affrontare una nuova sfida, con l'Atalanta che fissa un prezzo ambizioso e si prepara a godere di un'altra significativa plusvalenza. La richiesta iniziale supera ora i 40 milioni di euro, sperando di innescare un'asta che coinvolga anche i club di Premier League. Nel frattempo, la Juventus continua a sviluppare la propria strategia: pur evitando un'asta diretta, tenta di anticipare la concorrenza, con l'obiettivo dichiarato di persuadere il giocatore e il suo entourage a abbracciare il progetto bianconero.Laha fissato in Teun Koopmeiners il primo obiettivo per il mercato, per rinforzare la mediana. Giuntoli e la sua squadra lavorano per anticipare la concorrenza. Nonostante ciò, ad oggi è difficile che l’operazione possa finalizzarsi già nel mercato di gennaio.