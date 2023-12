Stando a La Gazzetta dello Sport, lasta monitorando attentamente la situazione di Teun, che potrebbe diventare un investimento per giugno anticipato a gennaio. Senza però farsi troppe illusioni, perché è noto che l'non intende fare sconti per il centrocampista. E proprio per questo i bianconeri continuano a "marcare" anche Heorhij, il fantasista dello Shakhtar Donetsk e dell'Ucraina per cui si sono mossi con largo anticipo, vedendo però il prezzo del suo cartellino lievitare sempre di più...