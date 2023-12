In base alle recenti informazioni di Paolopubblicate sul suo profilo X, Cristianosi appresta a varcare la Manica alla ricerca del prossimo centrocampista per la Juventus. Il giocatore che ha catturato l'attenzione dei bianconeri è Charlie, attualmente di proprietà dell'Arsenal e in prestito allo Swansea. La situazione potrebbe coinvolgere anche Moise, con l'attaccante che potrebbe intraprendere il percorso inverso. Paolo Paganini afferma: "Missione inglese per Giuntoli. Il profilo che interessa la Juventus per l'ingaggio e le caratteristiche tecniche, essendo un regista, è Charlie Patino dell'Arsenal. Con Kean che si sposta a Londra".