Cambiano le date, ma la sostanza è sempre quella:. Sì, anche dal 1° settembre, quando inizierà la nuova sessione e inizieranno nuovi testa a testa dopo quello di gennaio per Kulusevski in cui l'hanno spuntata i bianconeri: i nomi sul piatto sono quello di Federico, Sandroe Marash, sul quale l'Inter è ancora in vantaggio ma la Juve si è fatta sotto nei giorni scorsi.