Dopo averlo trattato nel mercato invernale, l'Inter è pronta a tornare alla carica per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno negli ultimi mesi era stato accostato anche alla Juventus per un eventuale ritorno in bianconero, ma il giocatore del Barcellona è l'obiettivo numero uno di Antonio Conte e Beppe Marotta che lo conoscono molto bene per averci lavorato alla Juve. I nerazzurri a gennaio hanno virato su Eriksen come alternativa a Vidal, ma in estate ci riproveranno e potrebbe inserirsi anche la Juve che deve rinforzare il centrocampo.