1









La Juve valuta il futuro e fa i conti con tante voci diverse. Nei giorni scorsi i rumours hanno riguardato il possibile sbarco a Torino di due leggende del recente passato: David Trezeguet, che studia da d.s., e Alessandro Del Piero, che potrebbe prendere il posto di vicepresidente, oggi di Pavel Nedved, amati come pochi dai tifosi. Ma non solo.



Secondo quanto riporta QS, nel ribaltone della Juve John Elkann ci potrebbe essere spazio per un Marotta bis. Non ci sono stati contatti tra le parti, perché l'ad interista vuole parlare faccia a faccia con Zhang. Insieme a lui potrebbe esserci l'arrivo di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, già vicino all'Inter.