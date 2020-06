1









Nonostante lo stop dei campionati, la Juventus non ha mollato la presa per Tommaso Barbieri, terzino classe 2002 del Novara e della Nazionale Under 17 con la quale ha giocato l'ultimo Mondiale di categoria. Durante la stagione i bianconeri sono andati più di una volta al Silvio Piola per studiare da vicino questo ragazzo che compirà 18 anni ad agosto e quest'anno ha totalizzato 16 presenze e un gol; Barbieri è in orbita Juve ma sulle sue tracce ci sono anche Atalanta, Sassuolo e il Chelsea. Tanti club sul giocatore, ma in pole ci sono i bianconeri.