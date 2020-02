Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, il sogno della Juventus per la prossima sessione di calciomercato è Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United va in scadenza a giugno 2021 e non ha intenzione di rinnovare il contratto. Raiola ha già fatto presente in più di un'occasione la sua volontà di voler provare un'altra destinazione e la Juve sogna il grande colpo di mercato, possibile però solo a patto che in estate arrivino altre cessioni oltre a quella di Emre Can che porterà nelle casse del club bianconero 26 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto.