Un nuovo spiraglio per Houssem Aouar. Il 22enne leader del Lione, centrocampista che da sempre apre alla Juventus, può partire. Lo ha rivelato ieri Jean-Michel Aulas, presidente del Lione: "Non vogliamo che Houssem se ne vada, la nostra idea è quello di farlo crescere all’interno del club: è un nazionale e potrebbe essere convocato per Europeo e Mondiale. Ma se vorrà partire proveremo ad accontentarlo, come abbiamo sempre fatto con tutti quei giocatori che volevano affrontare una nuova sfida. E se le offerte non corrispondono alle nostre richieste, rimarrà a Lione e saremo molto contenti".