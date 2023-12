La trattativa trae il è prossima a una conclusione con un prestito secco nei prossimi giorni . La determinante volontà del giocatore e del suo entourage ha pesato in favore di questa destinazione, soprattutto considerando gli incoraggianti sviluppi proposti da Eusebio Di Francesco, l'allenatore, in relazione agli altri giovani di proprietà della Juventus. La direzione verso il Frosinone rappresenta un'opportunità chiave per Huijsen, offrendogli un contesto ideale per crescere e maturare nel panorama calcistico italiano.