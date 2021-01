Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante le parole d'affetto di Fabio Paratici per lui, Fabio Quagliarella non è oggi il primo nome sulla lista di mercato della Juventus. Il club bianconero continua ad aspettare Milik, anche se trattare con il Napoli risulta sempre complesso per le alte valutazioni del cartellino fatte da De Laurentiis a sei mesi dalla scadenza del contratto del polacco.