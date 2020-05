Altra stagione positiva a Cagliari per, terzino classe '99 che la Juventus ha preso l'estate scorsa dalla Roma in cambio di Leonardo Spinazzola, lasciandolo in Sardegna dopo il difensore sta crescendo e sta facendo esperienza in attesa di rientrare a Torino. Secondo Tuttosport, Pellegrini potrebbe rimanere al Cagliari ancora per una stagione, quella 2020-21, per continuare il percorso di crescita e giocare con più continuità rispetto allo spazio che troverebbe in bianconero.