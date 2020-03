La Juventus sta studiando da vicino il classe 2002 del Santos Kaio Jorge. Una settimana fa ha segnato il primo gol tra i professionisti, è la nuova stella del calcio brasiliano e in patria l'hanno già etichettato come nuovo Neymar. Paratici vuole anticipare tutti per portarlo in Italia. Secondo Goal.com l'attaccante ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, ma la dirigenza bianconera vorrebbe sedersi a tavolino per trattare il trasferimento a una cifra inferiore. Occhio anche alla concorrenza, perché Kaio Jorge piace molto anche in Premier League e in Liga.