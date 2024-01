Ora tutti vogliono Lucas, e lasi è recentemente unita alla competizione, con l'Inter che è entrata nel mirino negli ultimi giorni. L'urgenza deriva dal rischio di perdere l'opportunità, dato che il destino potrebbe essere determinato solo dall'offerta più generosa. La squadra che riuscirà a proporre un progetto ambizioso e chiaro, mettendo al centro il giovane talento del calcio svedese, avrà un vantaggio. A soli 18 anni (classe 2006, compirà gli anni il 2 febbraio), Bergvall sembra pronto per il grande palcoscenico, valutato dal Djurgarden non meno di 10-15 milioni di euro.L'Eintracht Francoforte ha fatto passi significativi, ma anche Barcellona e Bayern Monaco sono interessati. L'entourage del giocatore è propenso a resistere alle potenziali offerte ingenti dalla Premier e dalla Championship, cercando di garantire a Bergvall una transizione graduale. La Juventus segue l'esempio del successo dell'operazione Kenan Yildiz e tenta il colpo, anche se il Barcellona intensifica gli sforzi con nuovi contatti per superare la concorrenza.