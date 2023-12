Oltre alla, anche ilsi è inserito nella corsa per assicurarsi i servigi del talentuoso Georgiy, secondo quanto riportato da Relevo. I contatti tra il Napoli e lo Shakhtar Donetsk indicano un interesse concreto, specialmente alla luce della recente cessione di Elmas al Lipsia, lasciando una lacuna da colmare nel centrocampo azzurro. Nel frattempo, lo Shakhtar ha già ricevuto un'offerta sostanziosa di 35 milioni di euro per il fantasista ucraino, indicando un mercato altamente competitivo per Sudakov. Sarà interessante seguire lo sviluppo di queste trattative nelle prossime settimane.