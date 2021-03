Il Monza sta lottando per la promozione in Serie A e continua a pensare al mercato. Dopo l'affare Dany Mota, arrivato dalla Juventus Under 23 per oltre 2 milioni di euro e capace di segnare 6 gol e siglare 4 assist. In tanti lo vogliono e il Monza potrebbe cederlo in caso di un’offerta pesante proveniente dalle squadre di Serie A. Per sostituire il portoghese, il club brianzolo penserebbe a Marko Pjaca: un nuovo colpo sull'asse Monza-Juventus, che hanno un ottimo rapporto. Lo riporta Serie B News.