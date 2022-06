I bianconeri sono sempre più attivi sul mercato e al momento, le trattative che sembrano essere in stato avanzato sono quelle legate a Paul Pogba e Angel Di Maria. Sul francese non dovrebbero più esserci dubbi a riguardo, mentre per l'esterno argentino la situazione è ancora del tutto in bilico. Proprio per questo si stanno monitorando altre piste, come quella che porta al giallorosso Zaniolo, sul quale però è forte la concorrenza del Milan. In queste ultime ore infatti, stando a quanto riportato da La Repubblica, i rossoneri avrebbero fatto intendere di voler inserire il cartellino di Tommaso Pobega all'interno della trattativa, per cercare di ridurre la cifra economica da sborsare.