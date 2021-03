Il Manchester United ha messo nel mirino Federico Chiesa. Come scrive todofichajes.com, i Red Devils, viste le difficoltà ad arrivare a Jadon Sancho, sono pronti a fare un'offerta per l'esterno offensivo della Juventus, tra le note più liete di questa stagione. Il figlio d'arte è tra i preferiti di Solskjaer, specie dopo che ha dimostrato di essere senza dubbio un fattore per i bianconeri.