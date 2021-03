Nella Juve in rivoluzione c’è un uomo fuori inquadratura: Cristiano Ronaldo. Come scrive la Gazzetta, "CR7 decide in prima persona il suo futuro, come sempre si è scritto e sempre è stato dai tempi dello United, quando Ferguson riuscì appena a rallentare di un anno l’armageddon: Real Madrid doveva essere e Real Madrid è stato. Con Cristiano bisogna aspettare. Arriverà un giorno in cui lui, Jorge Mendes, Andrea Agnelli e Fabio Paratici si parleranno e capiranno che cosa fare nel 2021-22". Il contratto c’è e un quarto anno bianconero è preventivato, meno probabile invece il rinnovo di cui si è parlato in inverno.