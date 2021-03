Futuro tutto da scrivere per Cristiano Ronaldo: secondo La Gazzetta dello Sport, la decisione spetterà solo al portoghese, che a Torino viene descritto come sempre più solitario e silenzioso. Resta complicato, tuttavia, trovare una squadra disposta a mettere sul piatto gli attuali 31 milioni netti che percepisce in bianconero. In lizza c'è sempre il Real Madrid, come assicurano in Spagna.