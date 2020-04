In tanti parlano all'estero in queste ore di N'Golo Kanté come nuovo acquisto per la Juventus per il prossimo mercato estivo. L'operazione resta comunque difficile, in quanto il Chelsea per l'ex Leicester pretende una cifra da top player assoluto: 80/85 milioni di euro come valutazione, non meno. Una cifra molto importante, anche perché Kanté ha già 29 anni. Le alternative per rinforzare il centrocampo restano Pogba, obiettivo numero uno, poi Tonali del Brescia e Castrovilli della Fiorentina. Defilato ma presente anche l'altro sogno, che porta a Sergej Milinkovic-Savic, stella della Lazio rivale per lo scudetto.