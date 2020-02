La Juve vince oggi con il Brescia, ma già pensa al mercato della prossima stagione. Uno sguardo al presente e uno al futuro. Secondo quanto riferito dal Sun i bianconeri avrebbero messo nel mirino Ilkay Gundogan, centrocampista classe 1990 del Manchester City. La Juve riflette, per un centrocampista che porterebbe tanta qualità in più in un reparto in cui i bianconeri cercano da tempo di migliorare. Da sottolineare però la crescita di Rabiot, che giornata dopo giornata sta crescendo sempre di più. Un assist per i bianconeri potrebbe essere lo stop imposto dalla Uefa al City per le competizioni europee.