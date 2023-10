Costa tanto. Ma rispetto ad altri profili è già pronto, sotto ogni punto di vista. Così anche Youssoufdel Monaco viene valutato con estrema attenzione dalla Juve, alla continua ricerca dell'uomo giusto per il centrocampo bianconero per giugno, meglio se già a gennaio. Contatti in corso, almeno un tentativo in arrivo. Lo riporta calciomercato.com.