"Siccome chi ha tempo non deve perdere tempo, ecco che la Juve sta già muovendo passi concreti per non farsi cogliere impreparata, la ristrutturazione dei centrali di difesa è prevista con o senza De Ligt, l'acquisto di Federico Gatti lo conferma per quanto il suo futuro sia davvero tutto da scrivere". Inizia così l'analisi sul Corriere dello Sport, che aggiunge: "Ricco il panorama dei parametri zero, nonostante l'agguerrita concorrenza i bianconeri stanno sondando il terreno proprio per Rüdiger e Christensen, ma anche Niklas Süle e l'obiettivo di sempre Alessio Romagnoli. Non solo, nonostante, ormai Inter e Milan abbiano consolidato una posizione di grande vantaggio, richieste di informazioni per Gleison Bremer e Sven Botman sono arrivate a destinazione".