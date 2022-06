Con il mercato che sta entrando sempre più nel vivo, i dirigenti bianconeri sono impegnati giorno dopo giorno nelle varie trattative che potrebbero dare un nuovo volto a Madama. Oltre ai nomi dei vari Pogba e Di Maria, ce ne sono alcuni che in questi ultimi giorni sembrano essere ritornati di moda, come quello di Domenico Berardi o ancora più recente, del cagliaritano Nandez. Stando a quanto riportato da 'L'Unione Sarda' infatti, il centrocampista rossoblù sarebbe finitio nuovamente nei radar della Vecchia Signora, la quale starebbe pensando di inserire Frabotta come contropartita.