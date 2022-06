I tifosi bianconeri fanno il conto alla rovescia per assistere all'annuncio ufficiale del ritorno di Pogba all'ombra della Mole, che sancirà l'inizio del mercato della Vecchia Signora. Eppure non era cominciata così, visto che inizialmente l'obiettivo primario per il centrocampo si chiamava Milinkovic-Savic, sempre più vicino ad una riconferma in maglia biancoceleste. Stando a quanto riportato anche dal Corriere dello Sport infatti, la Juve si sarebbe totalmente defilata dopo aver definito i dettagli nell'affare Pogba e al momento non sembrano esserci ulteriori pretendenti per il giocatore serbo.