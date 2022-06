La situazione De Ligt sta tenendo tutti i tifosi juventini con il fiato sospeso e il rischio di vederlo partire cresce ogni giorno di più. Proprio per questo, Madama avrebbe già iniziato a guardarsi attorno, ritornando su un vecchio obiettivo di mercato nel giro delle ultime ore. Si tratta del centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic, ancora alle prese con il rinnovo del contratto che potrebbe non arrivare. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, la Juve avrebbe riallacciato i contatti con l'entourage del giocatore, in attesa di capire come si evolverà la faccenda legata all'ex Ajax.