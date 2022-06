In casa Juve continua a tenere banco il futuro dell'olandese De Ligt che, i bianconeri vorrebbero fortemente blindare ma senza escludere una possibilità di cessione a fronte di un'offerta irrinunciabile. Proprio per questo, Madama si starebbe muovendo su diversi fronti, anche per sopperire alla pesante assenza di Giorgio Chiellini e di conseguenza continua a restare viva anche la pista che porta a Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è in rotta di collisione con la tifoseria biancoceleste e la sua partenza sembra ormai cosa certa. Così come è altrettanto certa la stima e la fiducia che Maurizio Sarri ripone in Daniele Rugani, lasciando intendere che si potrebbe anche aprire ad uno scambio.