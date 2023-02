Laha un obiettivo per l'estate: rafforzare l'ossatura di giocatori, che da sempre è una caratteristica della Vecchia Signora. I riflettori sono puntati sul centrocampo dove le partenze di Adrien Rabiot, Denis Zakaria e Arthur Melo prendono sempre più piede. Per questo la Juve corre ai ripari alla ricerca di sostituti azzurri. Come riferisce La Gazzetta dello Sport l'obiettivo è quello di ripartire da Manuel, Fabioe Nicolò, ma non solo.I riflettori per l'estate sono puntati su Davide, centrocampista del Sassuolo. La Roma è in pole position sul giocatore, già in estate sembrava fosse vicinissimo all'approdo in giallorosso salvo poi ripensamenti dell'ultim'ora. Su Frattesi ci sono anche le attenzioni di molti club di Premier League. Questo però non spaventa la Juventus che comunque si iscrive alla corsa per portare a Torino Davide Frattesi e ci proverà fino all'ultimo a superare la concorrenza.