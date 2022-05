Giorni sempre più caldi sul fronte Paul Pogba. Il grande ritorno del 29enne francese a Torino non è ancora cosa fatta, ma l’ottimismo continua a crescere. Il Polpo sembra sempre più convinto che la soluzione migliore per lui sia quella di tornare alla Juventus - e ancora a parametro zero - a costo di guadagnare un po’ meno rispetto a quanto gli offre il Psg, pronto a confermargli i 13 milioni netti più bonus dei sei anni al Manchester United. Lo scrive Tuttosport.