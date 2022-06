Silvio Berlusconi pensa in grande. Il suo Monza vuole essere protagonista anche in Serie A, così lui e Adriano Galliani hanno deciso di provare a convincere Inter e Juventus a farsi dare Andrea Pinamonti e Nicolò Fagioli.



L'IDEA - Come riporta la Gazzetta, Fagioli al centro del Monza può sembrare un’esagerazione, non la è. Potrebbe diventare il regista del Monza in Serie A, il nome che farebbe contento Giovanni Stroppa, nonostante un affare non semplice. L’incontro tra la Juventus e il procuratore di Fagioli in agenda in questi giorni diventa lo snodo fondamentale.